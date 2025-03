Brigada Militar realiza Operação Cerco Fechado em Santo Augusto

Policiais Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar na noite de quarta-feira (19/03), realizaram a Operação Cerco Fechado, que visa ações preventivas e repressivas qualificadas com o objetivo em promover a segurança pública local, com foco na redução nos índices de violência e criminalidade, em especial aos Crimes Violentos Letais Intencionais, com base na análise criminal e de inteligência no município de Santo Augusto.

Durante a operação foram abordados 49 veículos, identificadas 62 pessoas, um adolescente apreendido por tráfico de drogas, com o mesmo apreendidas 03 buchas de cocaína e 02 aparelhos smartphones.