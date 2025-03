Um indivíduo tentou invadir uma residência após a meia-noite de terça-feira, 18, em Três Passos. O fato aconteceu no bairro Sulserra, e o proprietário reagiu com um disparo de espingarda calibre 12, que acabou atingindo o muro e afugentando o ladrão. “Tão bem recorrentes roubos aqui no bairro, entraram na minha casa também, provavelmente foi esse cara aí”, relatou o vizinho ao Três Passos News.