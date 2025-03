Faro destaca crescimento econômico do país e defende aumento na isenção do IR

O senador Beto Faro (PT-PA) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (19), que o crescimento da economia brasileira reflete os acertos da política econômica do governo. Ele citou os dados do Banco Central, que apontam um aumento de 0,9% no Índice de Atividade Econômica em janeiro, e destacou medidas que segundo ele impulsionam esse resultado, como investimentos em infraestrutura, fortalecimento de programas sociais e estímulos à indústria e ao comércio.

— Esse desempenho não é obra do acaso. Ele é fruto de uma estratégia econômica que combina responsabilidade fiscal com o estímulo ao desenvolvimento social e produtivo. As ações do governo têm gerado emprego, renda e confiança, e os números mostram que estamos no caminho certo — disse.

O parlamentar também destacou o projeto de lei ( PL 1.087/2025 ) enviado pelo governo ao Congresso, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Segundo ele, a proposta beneficia cerca de 20 milhões de brasileiros, garantindo mais justiça tributária ao país. Ele ressaltou que a medida mantém a carga tributária equilibrada ao tributar rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais, alcançando apenas 0,6% dos contribuintes.

— O projeto do governo busca distribuir melhor a carga tributária, garantindo que a base da pirâmide social tenha melhores condições de vida. Apenas 140 mil pessoas que recebem mais de R$ 600 mil por ano passarão a contribuir mais. É uma mudança necessária para corrigir distorções históricas e construir um país mais justo.