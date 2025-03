Mulher é suspeita de homicídio ocorrido em bairro de Três Passos

Após comunicado de localização de cadáver, na manhã desta quarta-feira (19/3), a guarnição da Brigada Militar (BM) de Três Passos se deslocou até a Rua Antônio Gonçalves de Oliveira, no bairro Dona Vanda (PAC II).

Segundo a BM, um homem de 42 anos foi encontrado caído na sala da residência. A vítima possuía uma perfuração na altura do peito. Imediatamente, o local foi isolado para o trabalho da perícia.

A suspeita do crime – uma mulher de 30 anos – foi presa ainda na manhã desta quarta-feira. A Polícia Civil cumpre diligências com o objetivo de esclarecer o fato.

O delegado Marion Volino informou que o homem e a mulher passaram a noite anterior ingerindo bebidas alcoólicas. Uma terceira pessoa também estava na casa – que era de propriedade da vítima. A Polícia Civil supõe que o homicídio aconteceu por volta das 9 horas de hoje.

As informações são da Rádio Alto Uruguai.

