Sociedade Brasileira de Hipertensão lança Aliança Onda

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ficou iluminado em vermelho e azul reforçando a necessidade de conscientização sobre a hipertensão e o impacto na saúde da população brasileira. A iniciativa marca um chamado estratégico às empresas e setores da gestão da saúde pública para o enfrentamento dessa doença silenciosa. A iluminação do monumento abre o calendário em preparação para o Dia Mundial da Adesão (World Adherence Day), marcado para 27 de março, movimento da World Heart Federation.

A convocação foi feita em um evento envolvendo os atuais apoiadores da iniciativa: Agência Koko, Elfie, Medlevensohn, Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia (SP), Servier do Brasil e SKEMA Business School. Também foram convidados representantes de instituições como a Associação Comercial do Rio de Janeiro, Business France, Câmara de Comércio França-Brasil Rio de Janeiro (CCIFB-RJ) e Iniciativa FIS (Fórum Inovação Saúde); além de executivos das empresas Amazon (AWS), Grupo DPSP (Drogaria São Paulo e Pacheco), ENGIE Brasil, Funcional Health Tech, L’Oreal, Med-Rio Check-up, OMRON e Pluxee, que já sinalizaram interesse em participar do movimento.

A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, responsáveis por 30% das mortes no Brasil. Estima-se que mais de 50 milhões de brasileiros, entre 30 e 79 anos, tenham pressão alta, mas cerca de 70% não conseguem manter o controle.

Além das complicações já reconhecidas, como o infarto e o acidente vascular cerebral, recentes publicações alertam para o ressurgimento da hipertensão não tratada: a hipertensão maligna, condição em que os rins e o coração são afetados ao mesmo tempo e de forma acelerada. O principal motivo dessa nova descoberta - que é subdiagnosticada e apresenta alta mortalidade e morbidade, quando não tratada apropriadamente -, é a falta de controle da pressão arterial, alerta a SBH.

A Aliança Onda tem como meta fazer com que 70% dos pacientes hipertensos brasileiros estejam com a pressão arterial controlada até 2030. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um aumento no número de pacientes tratados efetivamente para hipertensão, nos níveis observados em países com alto desempenho, poderia evitar 76 milhões de mortes, 120 milhões de derrames, 79 milhões de ataques cardíacos e 17 milhões de casos de insuficiência cardíaca até 2050. “Precisamos de uma mobilização nacional para mudar esse cenário. Ao se juntar à Aliança Onda, as organizações não apenas contribuem para a qualidade de vida dos brasileiros, mas também exercem um importante papel social, promovendo a saúde cardiovascular no país e ajudando a salvar vidas”, afirma o Luis Cuadrado Martin, presidente da SBH.

Estudos mostram que adesão e a persistência no tratamento podem reduzir os casos de insuficiência cardíaca em 53%; diminuir em 37% a ocorrência de infarto agudo do miocárdio; e evitar complicações por acidente vascular cerebral (AVC) em 81% das ocorrências, além de reduzir em 30% a mortalidade por todas as causas. [todos esses resultados se encontram na parte “results” do artigo citado no hiperlink]