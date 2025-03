Luto no esporte portelense: treinador Tiago Rodrigues morre em acidente na RSC-472

A cidade de Tenente Portela e o esporte regional estão de luto com a morte do treinador Tiago Rodrigues, vítima fatal de um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (19), na RSC-472. O acidente aconteceu nas proximidades da ponte sobre o Rio Turvo e envolveu uma motocicleta e outros quatro veículos.

O Pelotão Rodoviário de Santo Augusto foi acionado para atender a ocorrência e realizar os procedimentos legais. Infelizmente, Tiago, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A tragédia abalou especialmente a equipe feminina As Gurias do Yucumã Flamengo, da qual Tiago era o recém-contratado treinador. O presidente do clube, Ildo Scapini, manifestou profunda tristeza pelo falecimento do profissional, que teve uma trajetória marcante no futebol feminino local.

“Tiago fez parte de uma campanha vitoriosa em 2021, quando conquistamos o título do interior e garantimos a vaga para disputar o Brasileirão A3 em 2022. Com um olhar clínico, ele lançou a atual jogadora do Internacional, Bianca, aos 13 anos no time profissional. Durante três anos, comandou a equipe, tornando-se o técnico mais vitorioso da história das Gurias”, declarou Scapini em entrevista à Rádio Província.

Além de sua contribuição para o futebol feminino, Tiago era um jovem muito querido na comunidade portelense e também integrou a equipe do Miraguai sendo treinador das equipes de base. Sua morte deixa uma grande lacuna no esporte local e no coração de amigos, atletas e familiares. Ele deixa esposa e uma filha.