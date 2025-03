Técnico das Gurias do Yucumã morre em acidente na RSC 472

Tiago Rodrigues tinha sido anunciado técnico das Gurias do Yucumã na semana passada (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

O acidente de trânsito ocorreu na manhã desta quarta-feira (19/3), na RSC 472, nas proximidades da ponte sobre o Rio Turvo, no território de Tenente Portela.

Segundo as primeiras informações, o fato envolveu uma motocicleta e outros quatro veículos. O Pelotão Rodoviário de Santo Augusto foi acionado e realizará os trâmites legais relacionados ao acidente de trânsito.

O condutor da moto morreu no local. Não há confirmação oficial, mas a reportagem do Sistema Província de Comunicação apurou que a vítima fatal é Tiago Rodrigues – que na semana passada foi anunciado como novo técnico das Gurias do Yucumã de Tenente Portela.

