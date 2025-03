Governo do Estado entrega 26 novas ambulâncias para ampliar e reforçar o atendimento à população catarinense

Fotos: Jonatã Rocha/SECOM GOVSC

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregaram 26 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em cerimônia nesta terça-feira, 18, em Florianópolis. O investimento total foi de R$ 7,4 milhões, sendo R$ 4.810.000,00 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e R$ 2.590.000 de emendas parlamentares estaduais. Os veículos possuem equipamentos de ponta que garantem atendimentos mais eficientes e ágeis, o que representa maiores chances de salvar vidas e menos sequelas aos pacientes.

“Essa entrega representa a melhoria do nosso atendimento. Graças a Deus, a gente tem feito um trabalho de suprir. Não tem mais ambulância velha, carro velho, enfim. A gente está dando condições, dotando cada município com ambulâncias em condições de salvar as pessoas, de agir rapidamente. E nós optamos por essa entrega coletiva para os prefeitos, para ganhar tempo. Então, o prefeito já vem buscar, para deixar a cidade mais preparada”, explicou o governador Jorginho Mello.

Foram destinadas 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para os municípios: São Pedro de Alcântara, Florianópolis, Tubarão, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, Santa Rosa do Sul, Balneário Arroio do Silva, Nova Trento, Paulo Lopes, Porto Belo, Antônio Carlos, Blumenau, e Lages (2). Duas Unidades de Suporte Avançado (USA) foram entregues, uma para Mafra e a outra para Joinville. E também duas ambulâncias brancas para Lages e Balneário Barra do Sul.

Ainda foram entregues cinco ambulâncias USAs para os municípios de Canoinhas, Caçador, Curitibanos, Tubarão e Mafra pelo Ministério da Saúde.

Foto: Reprodução/Secom SC

“É mais qualidade no atendimento, melhora no tempo de resposta. A gente evita que a ambulância fique baixada por problemas mecânicos, quando renova a frota. O governador Jorginho Mello deu uma determinação muito clara já no início de 2023, de passar a saúde a limpo como um todo. E isso passa também pelo SAMU. O SAMU catarinense, hoje, conta com 100 unidades de suporte básico. São quase 30 suportes avançados. Temos o serviço de asas rotativas, asas fixas, aviões, helicópteros. Então é uma rede ampla em conjunto com os municípios. E essa entrega simboliza muito bem isso”, disse o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A substituição de veículos antigos ou desgastados por ambulâncias modernas, equipadas com tecnologia e recursos avançados permitem maior segurança e agilidade no transporte de pacientes a todas as regiões, inclusive em áreas remotas, possibilitando acesso a esses recursos renovados. Os novos veículos também proporcionam maior segurança aos profissionais que atuam nas ambulâncias.

A vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar, destacou a importância da renovação da frota para o município. “Blumenau foi um dos primeiros municípios a implantar o SAMU em Santa Catalina em 2018. Então, para nós é de suma importância uma viatura nova. Inclusive, a nossa central de regulação é a central que mais transporta atendimentos a nível de estado de Santa Catalina. Então, nós estávamos precisando realmente atualizar a viatura e a gente fica muito grata”.

Novas ambulâncias representam vários benefícios importantes para o estado, tanto na saúde pública quanto na eficiência dos serviços de emergência. Atualmente, o SAMU conta com 100 USBs, 29 USAs, e 07 unidades aéreas, 07 Inter-Hospitalar de UTI Móvel e 5 motolâncias, que abrangem todo o território catarinense. Para o diretor da APH-Móvel, Dionisio Medeiros, o investimento significa mais vidas salvas, melhor qualidade no atendimento e maior eficiência para o sistema de saúde