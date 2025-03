Santa Catarina ultrapassa a marca de 800 mil cirurgias

Os bons resultados que a Saúde de Santa Catarina vem alçando estão devolvendo a qualidade de vida dos catarinenses. Desde 2023, foram realizadas 805.045 mil cirurgias emergências e eletivas no Estado. Até o dia 17 de março, foram realizadas 315.706 cirurgias eletivas com internação e mais 185.791 ambulatoriais (até janeiro/25) e 303.548 emergências (até janeiro/25).

Os números expressivos são reflexo da reestruturação de toda a rede hospitalar de Santa Catarina, inclusive os hospitais próprios. Além de obras essenciais e investimentos, os programas como a Política de Valorização dos Hospitais, Tabela Catarinense de cirurgias e as habitações estaduais estão incentivando a realização dos procedimentos.

“Eu tenho falado que estamos passando a saúde a limpo, há décadas os hospitais foram se deteriorando e nada era feito, com isso as pessoas continuavam sofrendo. Todo esse trabalho que estamos fazendo é para retirar mais pessoas da fila e para que elas possam realizar suas cirurgias e tratamentos em locais com uma boa infraestrutura, e que isso seja sempre cada vez mais perto de suas casas”, ressalta o governador Jorginho Mello.

A realização de cirurgias muitas vezes é a única intervenção capaz de melhorar a saúde do paciente em situações críticas ou que não respondem a tratamentos convencionais. É o caso da professora Lucimar F. Pinto que esperava há dois anos por uma cirurgia de safena.

” Eu nunca imaginei que ia fazer pelo SUS, que ia ser chamada, porque é uma cirurgia que precisava ser feita, mas acredito que tenha muitas outras mais urgentes. Estou muito feliz e já vou para a segunda perna, as duas safenas que me incomodavam já vão sair. A cirurgia está mudando a minha vida, eu sentia muita dor e cansaço no final do dia, tinha que tomar remédio, Então, para mim, além da saúde, a autoestima que me devolveu é muito gratificante, é bom”, relata.

Atualmente 199 hospitais realizam procedimentos pelo SUS em Santa Catarina, sendo 131 de gestão estadual e 68 de gestão municipal.

“Estamos aumentando o número de hospitais que realizam procedimentos pelo SUS, entre eles, hospitais que atendiam somente por convênio e particular, além disso, abrimos mais 264 leitos de UTI em várias regiões do Estado, ultrapassando os 1,4 mil leitos ativos. Atendendo a determinação do governador, estamos atuando em várias frentes e este é o resultado. Muito já foi feito e vamos continuar fazendo para diminuir o sofrimento das pessoas, porque quando falamos em saúde, o cidadão tem pressa”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Mais informações:

Silviane Mannrich

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Instagram: @saude.sc