Ação da BM resulta na apreensão de entorpecentes em Santo Augusto

Na manhã desta segunda-feira (17/3), em Santo Augusto, a guarnição da Brigada Militar (BM) realizou a apreensão de 118 porções de crack e 86 gramas de maconha, além de um telefone celular e dinheiro.

O homem – que estava de posse dos entorpecentes – foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos previstos em lei.

As informações são do 7º BPM.

