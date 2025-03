Feirão da Sabesp oferece condições especiais para quitação de débitos

A partir desta segunda-feira (17), os consumidores que estiverem em débito com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) poderão negociar condições especiais para regularização das dívidas. Até o dia 31, eles obterão até 100% de desconto em juros e multas, além da opção de parcelamento dos débitos.

A iniciativa, que faz parte do feirão Acertando suas contas com a Sabesp , abrange imóveis residenciais, comerciais e industriais com contas em aberto na Grande São Paulo, interior e litoral.

“O feirão será realizado em agências presenciais e virtuais. Nesta edição, os clientes poderão pagar as dívidas em até 12 parcelas fixas no cartão de crédito, sem entrada, juros ou multa (a agência deve ser consultada sobre a disponibilidade da modalidade). Também será possível quitar o débito à vista por PIX ou parcelar o total diretamente com a Sabesp, com 50% de entrada.”, informou a empresa.

Para participar, é necessário apresentar um documento pessoal (carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação), CPF e uma conta de água para identificação do número de fornecimento do imóvel.

Para acessar a agência virtual basta entrar na página da agência virtual da Sabesp na internet. Para o atendimento presencial na Sabesp e no Poupatempo, é preciso agendar o atendimento pela agência virtual e encontrar a unidade mais próxima, acessando este endereço.