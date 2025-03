Confira série que tira dúvidas de como fazer a declaração do IR 2025

O período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começa nesta segunda-feira (17) e vai até 30 de maio. A expectativa da Receita Federal é de que 46,2 milhões de pessoas entreguem a declaração neste ano.

Para esclarecer dúvidas dos contribuintes, a Radioagência Nacional lança a nova edição do Tira-Dúvidas do IR 2025 , uma série especial para responder perguntas sobre a declaração.

Serão 33 episódios, publicados às segundas, quartas e sextas-feiras, abordando os principais temas que geram dúvidas entre os contribuintes. As perguntas vão desde quem precisa declarar o Imposto de Renda até, por exemplo, como fazer a declaração de uma pessoa falecida.

São informações básicas, como isenções, deduções, declaração de ganhos, de patrimônio e como corrigir erros. Também serão desmentidas fake news sobre o Imposto de Renda.

O Tira-Dúvidas do IR 2025 será veiculado ainda na programação da Rádio Nacional, no jornal Repórter Nacional e na Agência Brasil . Em 2024, a série foi a vencedora do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, promovido pela Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (a Febrafite).

Se você tem dúvidas sobre como declarar, acompanhe o Tira-Dúvidas do IR 2025 . Fique ligado na Radioagência Nacional e faça a sua declaração com segurança.

Confira a lista de todos os episódios da série Tira-Dúvidas do IR 2025

* O conteúdo tem locução de Edgard Matsuki, edição de Jorge Vaconcellos e produção de Marizete Cardoso.