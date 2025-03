Grave acidente deixa motociclista ferido no interior de Esperança do Sul

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (16), na localidade de Linha Ismael, interior de Esperança do Sul.

No local houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo Vectra.

O condutor da motocicleta de 51 anos de idade, sofreu uma queda as margens da via, e sofrendo graves ferimentos.

A unidade do SAMU de Três Passos atendeu a ocorrência e removeu o motociclista ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde recebe atendimento.

O estado de saúde do homem é considerado grave.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.