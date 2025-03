PRF apreende carga de cigarros contrabandeados em Coronel Bicaco

No Ford Ka, com placas de Pelotas/RS, foram encontrados 15 mil maços de cigarros de origem paraguaia (Foto: Divulgação | PRF)

Durante ação de combate aos crimes transfronteiriços, na manhã deste domingo (16/3), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentaram abordar um Ford Ka que transitava na BR 468 em Coronel Bicaco.

Entretanto, o condutor não acatou a ordem de parada e empreendeu fuga por alguns quilômetros, até ingressar numa propriedade rural. O contrabandista abandonou o carro e adentrou na mata, não sendo localizado.

No Ford Ka, com placas de Pelotas/RS, foram encontrados 15 mil maços de cigarros de origem paraguaia. Segundo a PRF, a mercadoria ingressou de forma ilegal no país.

O automóvel e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Santo Ângelo.

