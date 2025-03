Após tentativa de fuga, homem é autuado em flagrante por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

Na madrugada do sábado (15/3), o efetivo da Brigada Militar (BM), de Palmeira das Missões, avistou uma motocicleta sem placa de identificação parada em frente a uma residência no bairro Pró-Morar II. No local, estavam dois homens e duas mulheres em atitude suspeita.

Segundo informou o 39º BPM, quando houve tentativa de abordagem, os indivíduos iniciaram a fuga. Após acompanhamento, os policiais militares realizaram a abordagem.

A ação culminou na prisão de três pessoas e apreensão de uma menor de idade pelo crime de tráfico de drogas. Todos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, onde um indivíduo de 19 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

O 39º BPM ainda revelou que foram apreendidas 42 buchas de cocaína, um simulacro de arma de fogo, três aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

