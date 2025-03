Número de casos de dengue neste ano é o menor para o período desde 2020 no RS

Doença bateu recorde no Rio Grande do Sul em 2024, com mais de 208 mil registros (Foto: Diones Roberto Becker)

O total de casos confirmados de dengue no Estado no começo de 2025 é o menor dos últimos quatro anos. Segundo o painel de dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 780 pessoas contraíram a doença neste ano até a semana epidemiológica 10. Antes disso, o último ano que registrou número menor em igual período foi 2020, que teve 603 casos.

O índice representa redução de 97% na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado, que a essa altura já registrava quase 33 mil casos. A doença bateu recorde no Rio Grande do Sul em 2024, com mais de 208 mil registros.

Especialistas apontam fatores que podem ter contribuído para a diminuição. O primeiro é o fato de que 2024 é considerado um ano atípico, com números muito acima da média da série histórica. Os outros dois pontos são ações de prevenção mais intensas e a falta de chuva.

— As campanhas de prevenção e a vacinação contribuíram para a diminuição de casos. Os fatores climáticos também. Embora a gente tenha tido diversas ondas de calor, teve menos chuva do que no ano passado, inclusive com estiagem em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Menos chuva acaba contribuindo para menos casos de dengue. É difícil dizer o que pesa mais ou menos, mas essas três coisas certamente diminuíram o número de casos de dengue — analisa o infectologista Diego Falci, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Em nota, a SES manifestou avaliação similar, e mencionou que “essa diminuição pode ser explicada por uma combinação de fatores epidemiológicos, climáticos e de resposta da saúde pública”.

A secretaria alerta, contudo, que a redução não significa que o risco tenha passado e que a vigilância precisa continuar ativa para monitorar possíveis aumentos de casos nas próximas semanas.

