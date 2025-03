BM de Frederico Westphalen prende autor de tentativa de homicídio

O autor de tentativa de homicídio registrada em Frederico Westphalen foi identificado e preso na tarde desta sexta-feira (14/3), durante diligências. As informações são do 37º BPM.

A vítima é um indivíduo de 46 anos, que sofreu ataques de arma branca no braço e na nuca. Segundo o 37º BPM, o ferido foi encaminhado para atendimento no Hospital Divina Providência (HDP), de Frederico Westphalen, e o estado de saúde dele é considerado estável.

Suspeito do crime, o homem de 22 anos foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais. Posteriormente, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

