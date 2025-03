Com monitoramento de grupos criminosos e uso de inteligência, homicídios caem pela metade no RS

O Rio Grande do Sul segue batendo recordes na segurança pública e fevereiro não foi diferente. O mês encerrou com quedas expressivas nos homicídios dolosos, nos feminicídios e nos crimes patrimoniais no Estado. O sucesso dos indicadores é resultado de um trabalho integrado das forças de segurança, que atuaram com celeridade no combate ao crime, resultando em uma queda de 48% dos homicídios dolosos. Enquanto em 2024 o mês de fevereiro teve 155 vítimas de homicídios, neste ano foram 80 vítimas deste crime.

Entre as medidas que tiveram mais efeito está a dissuasão focada, que integra os principais métodos para elucidar os homicídios e prender mandantes e executores envolvidos no crime organizado. A teoria, criada nos Estados Unidos, define que a maioria dos crimes é provocada por uma minoria, ou seja, uma rede formada sempre pelas mesmas pessoas. Com o foco voltado para o monitoramento de grupos criminosos e uso de inteligência, as ações da dissuasão focada contribuíram diretamente para a redução das mortes violentas em fevereiro de 2025.

O programa RS Seguro também tem se mostrado fundamental para redução dos índices de criminalidade. Lançado pelo governador Eduardo Leite como uma iniciativa inovadora no Brasil, o RS Seguro, há seis anos, desenvolve e implementa ações que promovem a integração e a transversalidade na Segurança Pública, articulando todas as pastas do governo e entidades de outros Poderes. Com base no trabalho de inteligência e em investimentos qualificados, as iniciativas abrangem combate ao crime, políticas sociais (preventivas e transversais), qualificação do atendimento ao cidadão, além de valorização e promoção de melhorias no sistema prisional.

Outro índice que apresentou redução em fevereiro é o do número de feminicídios. Esse tipo de crime teve queda de 43%, passando de 7 casos em 2024 para 4. A queda é a segunda do ano. Com isso, o índice acumula 32% de redução em janeiro e fevereiro, passando de 19 casos em 2024 para 13 neste ano.

Nos crimes contra o patrimônio, os roubos a pedestres tiveram uma retração de 40%, passando de quase 1,5 mil casos em fevereiro de 2024 para 901 neste ano. Nos roubos de veículos, a queda foi de 24%. No segundo mês do ano passado foram registrados 260 crimes do tipo, enquanto em fevereiro deste ano foram 197. No transporte coletivo, nas instituições financeiras e no comércio, o Estado também teve importantes reduções nos índices.

As ocorrências bancárias zeraram no mês de fevereiro, enquanto no mesmo período do ano anterior foram registradas quatro ocorrências do tipo. Nos comércios, a retração foi de 20%, passando de 377 casos no ano passado para 303 em fevereiro deste ano. No transporte coletivo, a queda foi de 29%, com 39 casos neste ano, o que representa 16 ocorrências a menos do que em fevereiro de 2024.

As estratégias de combate aos crimes no campo seguem trazendo resultados importantes para o RS. Os crimes de abigeato reduziram 30% em fevereiro, passando de 267 casos em 2024 para 187 em fevereiro deste ano.