Incêndio destrói casa de família em Ametista do Sul e comunidade se mobiliza para ajudar

Segurança Pública Há 3 horas Com monitoramento de grupos criminosos e uso de inteligência, homicídios caem pela metade no RS Estado também registrou forte queda nos crimes contra o patrimônio

Trânsito Há 17 horas Empresário de Braga perde a vida após acidente com moto na Argentina Causas do fato registrado nesta quinta-feira (13/3) ainda são desconhecidas