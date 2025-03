Zanin marca para 25 de março julgamento da denúncia sobre Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe

O ministro Cristiano Zanin marcou para o dia 25 de março o julgamento da denúncia sobre Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado.

Zanin é o presidente da 1ª Turma do STF. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, havia liberado a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para análise da 1ª Turma, formada Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Os ministros vão avaliar em três sessões se aceitam ou não as acusações: uma extraordinária, às 9h30 do dia 25 de março, uma ordinária às 14h do mesmo dia 25, e outra sessão extraordinária, às 9h30 do dia 26 de março.

Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os outros denunciados deixarão de ser indiciados e passarão a ser réus.

Nesta etapa, os ministros decidem se a denúncia é sólida o suficiente para que o processo penal seja aberto. Ainda não é um julgamento da culpa ou inocência dos acusados, apenas uma análise prévia sobre os requisitos legais.

A PGR entendeu que os argumentos das defesas não são suficientes para derrubar a denúncia, e que as investigações reúnem elementos suficientes para tornar réus os denunciados por envolvimento na trama golpista.

Na denúncia, destacou especialmente o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que forneceu informações consideradas relevantes e válidas.

A denúncia da PGR se refere ao chamado núcleo "crucial" do golpe que inclui:

* Jair Bolsonaro, ex-presidente;

* Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin;

* Almir Garnier Santos; ex-comandante da Marinha do Brasil;

* Anderson Torres; ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

* General Augusto Heleno; ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência;

* Mauro Cid; ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência;

* Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e

* Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.