Empresário de Braga perde a vida após acidente com moto na Argentina

Jaime André Roque integrava o grupo de motociclistas que viajava para a cidade de Termas de Rio Hondo, na Província de Santiago Del Estero, onde assistiriam a etapa da Argentina da MotoGP 2025 no próximo domingo.

Segundo informações do site Observador Regional, Jaime André Roque perdeu o controle de sua moto, o que provocou o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. As causas do fato registrado nesta quinta-feira (13/3) ainda são desconhecidas.

O empresário era proprietário da rede Super Roque, com supermercados em Braga e Redentora.

