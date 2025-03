Hospital Infantil Joana de Gusmão completa 46 anos com investimentos significativos

Foto: Divulgação / SES

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebra neste dia 13 de março seus 46 anos de atuação no atendimento pediátrico catarinense. Desde 2023, o hospital tem recebido investimentos do Governo do Estado, com cerca de R$ 7 milhões alocados para reformas e manutenção da unidade.

“Ao longo dos anos, o hospital se consolidou como referência em diversas especialidades pediátricas, incluindo neurocirurgia, neurologia, ortopedia, cirurgia geral e oncologia, dentre tantas outras. No último ano, focamos em aprimorar nossa infraestrutura, reformando áreas essenciais, como as unidades de internação, além do Ambulatório Geral do Grupo C,” afirma a diretora do HIJG, Maristela Cardozo.

As intervenções já proporcionaram a criação de 34 novos leitos de internação, bem como a entrega na nova sala de espera da emergência e a revitalização do Ambulatório Geral do Grupo C. Além disso, quatro enfermarias (A, E, D e C) já passaram por reformas.

Também foi inaugurada a nova ala de psiquiatria com nove leitos de internação.

Próximos passos e reforma da emergência

Com a conclusão das obras na Enfermaria, o hospital está avançando na reforma da Unidade B de internação. A reforma da emergência também avança, com 45% das obras já realizadas. Atualmente, o HIJG permanece em obras, e uma ampla renovação da emergência está em andamento.