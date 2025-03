Ação conjunta em Seberi resulta na apreensão de arma de fogo e munições

Agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (13/3), em Seberi, ordem judicial de autorização de ingresso em residência. O intuito era localizar e apreender armamento e outros materiais ilícitos.

No decorrer da diligência, foi apreendida uma arma de fogo, 40 munições de diversos calibres – incluindo de uso restrito –, coletes balísticos e objetos de interesse da investigação.

Em decorrência da posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, sendo que não possuía autorização legal para a posse, um homem de 35 anos foi preso durante a ação policial.

Após os trâmites legais na Delegacia da Polícia Civil, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

