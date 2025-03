Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina discute ações de prevenção à Dengue e outras pautas

Foto: Josiane Ribeiro /SES

O Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina (CES/SC) se reuniu nesta quarta-feira,12, para discutir, principalmente, o atual cenário da Dengue no estado. Os membros também trataram da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2024, o Parecer da Comissão de Legislação e Princípios sobre a Legalidade das Conferências Macrorregionais, e a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, ressaltou a importância da colaboração dos conselheiros no enfrentamento da Dengue. “Peço aos conselheiros que intensifiquem a vigilância em relação à Dengue em seus municípios, conscientizando a população sobre a importância de manter suas casas e quintais limpos. Cada um deve fazer a sua parte para enfrentarmos essa doença de forma eficaz”, destaca.

A presidente Maria Izabel Girotto enfatizou que o papel do Conselho é garantir as condições adequadas e a fiscalização necessárias para o combate ao mosquito da dengue. “Atualmente, enfrentamos problemas como a dengue e chikungunya. No entanto, parece haver uma dificuldade em compreender que é fundamental manter os terrenos e as casas limpos, evitar água parada e utilizar repelentes. Se cada um fizer a sua parte, certamente conseguiremos avançar no combate à dengue”, afirmou.

O Conselho Estadual de Saúde, um órgão permanente e deliberativo criado em 1993, é composto por 32 membros titulares e 32 suplentes, incluindo representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários do sistema. A representação dos usuários é paritária em relação aos demais segmentos, com 16 conselheiros representando os usuários, cinco do governo, oito dos profissionais de saúde e três dos prestadores de serviços.

