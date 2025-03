Acidentes Há 5 horas RS tem nove mortes no trânsito em intervalo de cerca de 10 horas Acidentes foram registrados em estradas de Porto Alegre, da Serra, do Litoral Norte e do noroeste do RS

Prisão Há 6 horas Idoso é preso por estupro de vulnerável no interior de Itapiranga Ele foi preso e encaminhado ao presídio de São Miguel do Oeste.