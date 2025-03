Identificadas as vítimas fatais de grave acidente na ERS-155 em Santo Augusto

As autoridades identificaram as três vítimas fatais do grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quarta-feira (13) na ERS-155, em Santo Augusto. A colisão frontal aconteceu no quilômetro 75 da rodovia, próximo ao entroncamento com a BR-468.

O acidente envolveu uma Toyota Hilux, que seguia em direção à BR-468, e um Nissan Sentra, que transitava rumo a Santo Augusto. Na Hilux, estavam um homem de 39 anos, sua esposa de 31 e duas crianças, de 6 e 1 ano.

O condutor, Vanderlei Tamiozzo, morador de Coronel Bicaco, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Algum tempo atrás seu irmão Adelar Tamiozzo também perdeu a vida em um acidente na BR-468 em Coronel Bicaco também conduzindo uma camionete Toyota Hilux.

No Nissan Sentra, viajavam Jarbas Mattioni, de 37 anos, e Luiza Neli Mattioni, de 61, ambos moradores de Santo Augusto. Os dois faleceram no local.

A mulher de 31 anos e as duas crianças foram resgatadas em estado grave e encaminhadas para o Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto.

Luiza Neli Mattioni e Jarbas Mattioni eram esposa e filho do funcionário da Emater-Ascar escritório de Campo Novo Laurindo Mattioni.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Comando Rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.