Grave acidente na ERS-155, em Santo Augusto deixa três vítimas fatais

Prisão Há 53 minutos Idoso é preso por estupro de vulnerável no interior de Itapiranga Ele foi preso e encaminhado ao presídio de São Miguel do Oeste.

Acidente Há 1 hora Identificadas as vítimas fatais de grave acidente na ERS-155 em Santo Augusto Equipes do Corpo de Bombeiros e do Comando Rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.