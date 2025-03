Secretaria da Saúde debate soluções para a população em situação de rua durante audiência pública

Foto: Vicente Schmitt / Agência AL

Mudar a realidade das pessoas em situação de rua é uma das urgências do Estado. Com empenho em buscar alternativas concretas e traçar estratégias para conter o crescimento dessa população, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou nesta quarta-feira, 12, de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc).

O encontro contou com a presença de autoridades do Governo do Estado, especialistas, representantes municipais e membros da sociedade para debater soluções efetivas e garantir mais dignidade às pessoas que estão nessa condição. A discussão abordou temas como saúde física e mental, segurança pública, assistência social e combate às drogas.

A articulação entre diferentes poderes e entidades é fundamental para uma visão mais abrangente sobre um assunto sensível à sociedade e que envolve múltiplas esferas. “Esse é um assunto de saúde pública. O governador Jorginho Mello sempre enfatiza que ‘se é um problema do município, é um problema do Governo do Estado’. Por isso, estamos unidos nessa causa. Queremos tratar essa questão de forma mais objetiva, inclusive em nível federal. Santa Catarina pode mais. Temos boas ideias e saídas para ampliar o acesso à saúde da população em situação de rua”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As ideias expostas na audiência resultarão em dois documentos: um direcionado à bancada federal catarinense e aos prefeitos e outro com alterações em leis estaduais. Além disso, será desenvolvido um observatório para monitorar o andamento das sugestões apresentadas.

