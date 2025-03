RS teve 18 mil afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão em 2024

O Rio Grande do Sul registrou 37.004 afastamentos do trabalho por saúde mental em 2024, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social. O diagnóstico de depressão lidera a lista: são 10.274 concessões, seguido de ansiedade com 7.792. Juntos, os quadros somam 18 mil afastamentos e representam 48% do total.

Em todo o País, foram quase meio milhão de afastamentos – o maior número em pelo menos dez anos. O levantamento aponta que os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca visto. Na comparação com o ano anterior, houve aumento de 68%.

Em números absolutos, a maior quantidade de licenças está em estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, proporcionalmente, quando é considerado o número de afastamentos em relação à população, o RS registra um dos maiores índices.

Conforme o Ministério da Previdência Social, os dados representam afastamentos e não trabalhadores. O Governo Federal explica que uma pessoa pode tirar mais de uma licença médica no mesmo ano e esse número é contabilizado mais de uma vez.

