Saúde estadual realiza seminário de apoio aos comitês de Investigação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), realizou o IV Seminário de Apoio ao Funcionamento dos Comitês Municipais de Investigação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, nesta terça-feira, 11, em Florianópolis. O objetivo é qualificar o atendimento e a vigilância com as gestantes, buscando eliminar a transmissão vertical e obter a Certificação de Eliminação/Selo de Boas Práticas pelo Ministério da Saúde. Além disso, foram apresentadas experiências exitosas de municípios.

“É através desses comitês que os municípios conseguem investigar e identificar de que forma ocorre a transmissão vertical dessas ISTs e, com essa informação, a equipe de saúde têm ferramentas para trabalhar na prevenção, a fim de evitar novos casos”, destaca Regina Valim, gerente de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Aids e Hepatites Virais (GEDIC), da Dive.

Participaram do evento equipes dos municípios e das Gerências Regionais de Saúde, para atualização dos profissionais que atuam na linha de cuidado das gestantes e na vigilância da Transmissão Vertical do HIV, da sífilis e da hepatite B.

A transmissão vertical de doenças infecciosas é o processo pelo qual uma mãe infectada pode passar a doença para o feto ou recém-nascido durante a gestação, parto ou amamentação. Por isso, é muito importante traçar um diagnóstico precoce, fazer tratamento adequado e dar assistência correta.

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]