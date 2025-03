Em Santa Catarina, mulheres em tratamento de câncer recuperam autoestima com o empréstimo de perucas

Foto: Michelle Valle / Cepon

O Governo do Estado tem um olhar atento para as pacientes em tratamento contra o câncer. Em 2024, cerca de 200 perucas foram emprestadas gratuitamente por meio da ação solidária promovida pela Associação de Voluntários do Cepon (AVOC). O serviço busca promover acolhimento, humanização, fortalecimento emocional e elevação da autoestima para mulheres que enfrentam esse desafio em qualquer instituição pública ou privada de Santa Catarina.

A perda de cabelo é um efeito colateral comum dos tratamentos oncológicos e pode afetar a identidade e a confiança. Sensível a essa realidade, a AVOC transforma as mechas doadas em perucas, proporcionando não apenas um acessório, mas um símbolo de empatia e esperança.

“O empréstimo de perucas é, sem dúvida, nosso carro-chefe, tendo em vista a importância que tem para elevar a autoestima dos pacientes oncológicos. Essa importância é constatada pelos voluntários que trabalham na sala de atendimento, ajudando o paciente na escolha da peruca, que é emprestada sem qualquer custo”, destaca o presidente da AVOC, Mário Luís Honorato.

As perucas são confeccionadas a partir de doações feitas pela comunidade. Em 2024, aproximadamente 100 unidades foram produzidas por profissionais parceiros do Cepon. O banco de perucas da AVOC empresta os itens mediante um termo de responsabilidade, garantindo sua devolução ao fim do tratamento para que outras mulheres possam se beneficiar.

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Centro de Referência em Medicina Paliativa no Brasil, o Cepon faz parte da rede assistencial da Secretaria de Estado da Saúde (SES), sob gestão da Fahece. A instituição atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento gratuito e de qualidade.

Como doar?

As doações de cabelo podem ser entregues na sede da Associação de Voluntários do Cepon (AVOC), localizada na Rodovia Admar Gonzaga, 655, no bairro Itacorubi, em Florianópolis. As mechas devem ter, no mínimo, 20 centímetros, e podem ser naturais ou quimicamente tratadas. É essencial que o cabelo esteja limpo, seco e amarrado.

Mais informações sobre doação e empréstimo das perucas podem ser obtidas pelo telefone (48) 3331-1429 ou pelo Instagram @avocfloripa.

