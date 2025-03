Polícia Civil prende dois indivíduos por tráfico de drogas, em Três Passos.

A Policia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, informa que, na terça-feira, 11 de março de 2025, após receber informações de que haveria arremessos de drogas para o interior do Presídio Estadual de Três Passos, realizou diligências para prender os traficantes que praticariam o fato criminoso.

Os Policiais Civis, com apoio de agentes da Policia Penal, realizaram campana, nas proximidades do Presídio. Os agentes viram um veículo Vectra parar e do seu interior descer um indivíduo que passou a arremessar pacotes de drogas para o interior da casa prisional. Os policiais abordaram esse indivíduo, que durante a tentativa de fuga, abandonou parte da droga, na calçada.

O motorista do veículo fugiu do local, na direção de Três de Maio. Foi realizado contato com a Policial Civil de Três de Maio, que juntamente com a Brigada Militar daquele município, abordaram o veículo e, no interior do mesmo, foram localizados alguns comprimidos de ecstasy.

O indivíduo que arremessou a droga e o motorista do veículo foram presos em flagrante.

Foram apreendidos mais de 200 comprimidos de ecstasy, 620 gramas de maconha, duas balanças de precisão e o veículo.

Os presos, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foram encaminhados ao presídio de Três Passos.

A operação evidencia a integração e o esforço dos órgãos de segurança pública no combate aos crimes de tráfico de drogas e das organizações criminosas que estão atuando na região.