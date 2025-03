Polícia Civil apreende mais de 300 cigarros eletrônicos em Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões realizou, na tarde de terça-feira, 11, o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel suspeito de comercializar cigarros eletrônicos. Durante a ação, foram apreendidos 314 dispositivos, além de frascos de essências, ponteiras e outros itens relacionados ao uso dos produtos.

A investigação apontou que o local funcionava como um ponto de venda dos cigarros eletrônicos, o que levou a autoridade policial a solicitar a expedição do mandado judicial. O responsável pelo estabelecimento, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública, mas liberado após pagamento de fiança.

A Polícia Civil reforça que a importação, comercialização e propaganda desse tipo de produto são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso.