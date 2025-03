BM apreende 25 quilos de maconha no interior de Pinheirinho do Vale

Após receber informações de que um homem escondia drogas em meio à mata em Linha Planalto, interior de Pinheirinho do Vale, o efetivo do 37º BPM realizou diligências na tarde desta terça-feira (11/3).

Foram encontrados 15 tijolos de maconha prensada e 11 sacolas com o entorpecente in natura, além de uma planta pré-seca. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 25 quilos da droga.

Na ação, os policiais militares apreenderam também duas pistolas, uma espingarda e 55 munições de diversos calibres. Um indivíduo, de 46 anos, recebeu voz de prisão.

O preso, as armas de fogo e munições, e a droga foram encaminhados para registro da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil.

