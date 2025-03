Brigada Militar recupera camionete furtada e prende homem por receptação em Palmeira das Missões

Na segunda-feira (10), a Brigada Militar recuperou uma camionete Toyota Hilux, de cor prata, que havia sido furtada no município de Não Me Toque. A ação contou com o apoio da equipe do BPChoque de Passo Fundo e foi desencadeada após informações de que o veículo estaria se deslocando em direção a Palmeira das Missões, passando por Santa Bárbara do Sul.

Durante as buscas, a equipe localizou e abordou o veículo. O motorista tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Após a abordagem, a camionete foi apreendida e o homem, acusado de receptação, foi detido. Ele foi registrado na Polícia Civil e encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime e na recuperação de bens furtados, garantindo a segurança e a justiça na região.