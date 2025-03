Homem morre após choque elétrico em Frederico Westphalen

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen foi acionado por volta das 10h50 desta segunda-feira, 10, para atender a um grave acidente de trabalho na rua Santo Caeran, no bairro Faguense. O eletricista Mateus Freo, de 35 anos, sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço e, em seguida, caiu de uma altura considerável.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima inconsciente e sem sinais vitais. A guarnição iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar com auxílio do desfibrilador automático externo (DEA), até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Durante o deslocamento ao Hospital Divina Providência (HDP), a equipe médica seguiu com as tentativas de reanimação, contando com o apoio de dois bombeiros, mas sem sucesso.

Enquanto isso, os socorristas precisaram retornar ao local do acidente para atender outro trabalhador, que também sofreu uma queda e apresentava fortes dores no braço. Após a imobilização, ele foi levado ao hospital para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.