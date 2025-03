Casal é rendido em assalto no interior de Cruz Alta; veículo furtado é recuperado pela Brigada Militar

Um casal morador da localidade de Urupu, no interior de Cruz Alta, viveu momentos de pânico na noite desta segunda-feira (10) ao ser surpreendido por criminosos encapuzados dentro de sua residência. As vítimas foram rendidas e amarradas, enquanto os assaltantes subtraíam pertences da casa. Na fuga, os criminosos levaram a caminhonete Fiat Strada do casal, tomando rumo desconhecido.

Horas depois, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de saída de pista seguida de colisão contra uma árvore, no final da Avenida Benjamin Constant, próximo à ERS-342. No local, os policiais encontraram o veículo furtado na propriedade rural, mas não havia ninguém no interior do automóvel.

A caminhonete foi recuperada e encaminhada ao Depósito do DETRAN, onde ficará à disposição do proprietário. A polícia segue investigando o caso na tentativa de identificar os autores do crime.