No aniversário de Joinville, Governo do Estado assina convênios que somam R$ 53 milhões para a Saúde

Fotos: Eduardo Valente / GOVSC

Joinville celebrou seus 174 anos com uma agenda cheia de boas notícias para a saúde. Durante as comemorações, o governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, oficializaram investimentos que totalizam R$ 53 milhões. Deste montante, R$ 48 milhões foram destinados ao Hospital Municipal São José (HMSJ), referência no atendimento regional de cerca de 1,4 milhão de habitantes das regiões norte e nordeste do estado. E outros R$ 5 milhões serão destinados à construção da Vila da Saúde e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Edilene, fortalecendo a rede de atenção primária.

Um dos momentos de destaque foi a assinatura do convênio com o Hospital Municipal São José, realizada durante a inauguração do novo Prédio de Apoio, construído pelo município. Os recursos asseguram a continuidade e a expansão dos serviços oferecidos pelo HMSJ. Entre 2023 e 2024, o Governo já havia destinado R$ 32 milhões por meio de convênio, além do repasse de R$ 19 milhões ano passado pelo Programa de Valorização dos Hospitais. Durante a cerimônia, o governador destacou a importância da unidade para a saúde da população do estado.

“Estou aqui com muita alegria em Joinville, um município importante para Santa Catarina. Eu sempre falo para o prefeito Adriano que Joinville contribui muito para o estado, então tudo que a gente puder fazer para ajudar a cidade, nós vamos fazer. Somos parceiros. Estamos devolvendo parte do que a cidade nos entrega. E a saúde é um dos principais focos da nossa gestão, por isso a importância dessa união entre os poderes estadual e municipal para melhorar a vida das pessoas. Queremos ver quem vive no nosso estado feliz e com muita saúde“, disse o governador, que ainda assinou um convênio para fortalecer a colaboração entre o Corpo de Bombeiros Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville .

Foto: Reprodução/Secom SC

Na ocasião ainda foi apresentado um vídeo institucional destacando as obras de melhorias alcançadas nos últimos dois anos em diversos setores da Maternidade Darcy Vargas e Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, hospitais próprios da Secretaria de Estado da Saúde.

“O Estado vem apoiando de maneira diferenciada o Hospital Municipal São José, por orientação do governador Jorginho Mello. O Hospital atende não só Joinville mas toda a região. Agora temos esse novo convênio, justamente para o apoio das ações dessa unidade e melhorar inclusive a infraestrutura. Já a Unidade Básica de Saúde da Família vem com uma ideia muito bacana de fazer a Vila da Saúde, que é de grande porte, então vai ser uma obra grande, e o Estado resolveu apoiar esse projeto, que também recbeu emenda parlamentar, mostrando que o nosso Governo olha desde o hospital ao nível mais básico, que é onde a população procura inicialmente o atendimento”, destacou o secretário da Saúde.

Presente no ato, o prefeito Adriano Silva enalteceu a parceria, que vai possibilitar melhorias na Saúde e em outras áreas do município. “O Hospital São José é uma referência para a região no que diz respeito aos atendimentos. Essa ajuda do Governo do Estado, sem dúvida nenhuma, é um alívio orçamentário para a cidade. Com esse aporte Joinville pode continuar investindo em outras áreas. Então, agradecemos muito ao governador Jorginho Mello, nos surpreendendo com R$ 48 milhões, chegando a 20% do total da folha de pagamento do Hospital São José. Hoje ainda assinamos a ordem e serviço da maior unidade básica já construída na cidade de Joinville, talvez uma das maiores. São 12 equipes da família. Com essa parceria, vamos conseguir executar essa obra”, destacou o prefeito Adriano Silva.

Vila da Saúde

Foto: Reprodução/Secom SC

Outro destaque do dia foi a assinatura da Ordem de Serviço para a construção da Vila da Saúde e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Edilene, realizada na Paróquia São Miguel Arcanjo, no Bairro Paranaguamirim. A estrutura contará com 24 consultórios médicos e de enfermagem, cinco consultórios odontológicos, recepção, farmácia, sala de vacinas, sala de acolhimento, sala de procedimentos, sala de curativos, sala de coleta de exames, sala multiuso e área para os agentes comunitários de saúde.

A Vila da Saúde será um ponto de referência para a comunidade, oferecendo serviços de saúde e espaços de lazer e convivência. A obra substituirá as atuais UBSFs Jardim Edilene e Estevão de Matos, que funcionam em imóveis alugados, e representa um investimento total de R$ 11,7 milhões, fruto da parceria entre a Prefeitura de Joinville e o Governo do Estado.

Além das iniciativas voltadas à saúde, a agenda do governador incluiu o repasse de recursos para o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, reforçando o apoio à cultura e à formação artística no estado.

:: Mais fotos no álbum