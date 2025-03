Leite entrega tomógrafo para Hospital Beneficência Alto Jacuí, em Não-Me-Toque

O governador Eduardo Leite participou neste domingo (9/3), em Não-Me-Toque, do ato de entrega de um tomógrafo computadorizado para o Hospital Beneficência Alto Jacuí. O equipamento qualificará os diagnósticos por imagem nos cinco municípios da área de abrangência do hospital.

O valor total do tomógrafo é de R$ 930 mil, sendo R$ 750 mil do governo do Estado, por meio do programa Avançar Mais na Saúde e R$ 180 mil de contrapartida do Hospital Alto do Jacuí.

O governador falou sobre os avanços conquistados na área da saúde nos últimos anos. “Essa entrega tão importante é mais uma que demonstra a virada de chave daquela situação de alguns anos atrás, em que o Estado atrasava os pagamentos para os hospitais. Agora os pagamentos estão em dia, e ainda abrimos espaço para investimentos. São 139 hospitais que já receberam investimentos para equipamentos e obras, totalizando cerca de R& 700 milhões de reais em investimentos. Estamos muito felizes em poder proporcionar esses avanços na saúde do nosso Estado”, afirmou Leite.

"Estamos muito felizes em poder proporcionar esses avanços na saúde do nosso Estado”, declarou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

A secretária-adjunta da saúde, Ana Costa, falou sobre a qualidade oferecida pelo Hospital Alto Jacuí. “Esse é um hospital que mostrou que com uma gestão forte e ajuda da comunidade pode se tornar uma potência. Saúde se faz com união de todos e também com decisões políticas. Em 2019, tínhamos uma dívida praticamente impagável com hospitais e fornecedores, para hoje estarmos fazendo grandes entregas, como esse tomógrafo e tantas outras. Esse é um avanço muito valioso para a população”, enfatizou.

Esse é o sexto tomógrafo entregue pelo Estado para hospitais gaúchos em 2025. Além de Não-Me-Toque, foram beneficiados hospitais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Tramandaí, Rolante, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Portão.

Em setembro do ano passado, o Hospital Alto Jacuí inaugurou a unidade de internação do SUS, que teve investimento de R$ 250 mil do governo estadual. Outros R$ 750 mil estão sendo investidos pela Secretaria da Saúde na reforma e adequação da Central de Material e Esterilização (CME) e reforma da área de nutrição e dietética.

Além de adquirir o aparelho, hospital recebeu recursos do governo para reforma e adequação de outros setores -Foto: Vitor Rosa/Secom

Com a aquisição do equipamento, o Hospital Alto Jacuí implantará o serviço de traumatologia, realizando cirurgias de média e alta complexidade, o que evitará o deslocamento de pacientes para outras instituições hospitalares.

Hospital Alto Jacuí

O Hospital Beneficência Alto Jacuí é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, com 50 leitos, sendo 33 disponíveis para o SUS. A área de abrangência do hospital contempla os municípios de Não-Me-Toque, Victor Graeff, Colorado, Lagoa dos Três Cantos e Tapera.