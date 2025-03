Recursos estaduais permitirão a ampliação da UTI do hospital de Três de Maio

Convênios garantem aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado à instituição (Foto: Maurício Tonetto | SECOM-RS)

No início da tarde da sexta-feira (7/3), em Três de Maio, no Hospital São Vicente de Paulo, foram assinados convênios que garantem aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado à instituição, por meio do programa Avançar Mais. Com a contrapartida do Município (R$ 1.478.710,34), o investimento total na qualificação da casa de saúde chega a R$ 8,4 milhões.

— Esses convênios no total de R$ 7 milhões do Estado num hospital que é referência regional em Três de Maio, cidade onde já havíamos investido outros R$ 7,7 milhões em várias frentes, é uma mostra de que, juntos, estamos atingindo o nosso propósito — disse o governador Eduardo Leite.

Os recursos permitirão a ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que passará de seis para dez leitos, com repasse de R$ 2,4 milhões do Governo do Estado e contrapartida municipal de R$ 1,4 milhão. O aumento no número de leitos garantirá que mais pacientes recebam o cuidado intensivo necessário, especialmente em momentos críticos.

O segundo convênio, com aporte de R$ 4,6 milhões do Avançar Mais na Saúde, financiará a reestruturação do espaço onde funcionará a maternidade e a qualificação do Centro de Parto Normal (tipo II). A Prefeitura Municipal contribuirá com uma contrapartida de R$ 37 mil. A reforma visa aprimorar o atendimento às gestantes, oferecendo um ambiente mais adequado e humanizado, considerando que o cuidado especializado durante o parto é essencial para a saúde das mães e dos bebês.

O Hospital São Vicente de Paulo possui um total de 76 leitos, sendo 48 deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição é referência para as cidades de Três de Maio, Boa Vista do Buricá, Independência, Alegria, São José do Inhacorá e Nova Candelária.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.