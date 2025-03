Vigilância Epidemiológica monitora mortes causadas pela Dengue e alerta para aumento de casos

Os primeiros óbitos por dengue em Santa Catarina foram registrados este ano. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Diretoria da Vigilância Epidemiológica (DIVE) confirma que a primeira morte pela doença foi de um homem de 78 anos, em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina, em 21 de fevereiro. O segundo caso confirmado ocorreu com uma idosa de 71 anos, em Itapoá, no Litoral Norte do estado, no dia 25 de fevereiro.

Neste ano foram registrados 6.939 casos prováveis de dengue e continua com um caso de óbito em investigação. Dos 295 municípios catarinenses, 178 são considerados infestados pelo vetor. Os dados atualizados podem ser acompanhados por meio do painel de monitoramento das arboviroses.

Nas últimas semanas, o número de casos de dengue vem aumentando no estado. Na primeira semana do ano, foram registrados 358 casos prováveis de dengue. Na semana passada (entre 23/02 a 01/03) foram notificados 1.660 casos. Assim, associado as condições climáticas favoráveis, a transmissão pode se acelerar nas próximas semanas.

“Vamos reforçar os cuidados para evitar a doença. Por isso, a população precisa continuar fazendo a sua parte e colaborar com algumas atitudes, tais como tapar caixas d’água, descartar o lixo adequadamente, manter limpas as vasilhas de água dos animais e eliminar qualquer acúmulo de água em vasos, pneus e outros recipientes. Além disso, não podemos esquecer da doença, sendo que na presença dos primeiros sintomas, um serviço de saúde deve ser procurado”, enfatiza João Augusto Fuck, diretor da Dive.

Prevenção

A prevenção da dengue concentra-se na eliminação dos criadouros do mosquito e na proteção contra picadas. Medidas eficazes incluem:

• Eliminar recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e vasos de plantas;

• Manter caixas d’água e reservatórios devidamente tampados;

• Limpar calhas e lajes para evitar acúmulo de água;

• Utilizar repelentes e roupas de mangas compridas, especialmente durante o dia, quando o mosquito é mais ativo;

• Instalar telas em janelas e portas para impedir a entrada de mosquitos.

Sintomas

Os sintomas mais clássicos são: febre, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, dor atrás dos olhos, dor no corpo.

A hidratação, com muita água, deve começar imediatamente e o atendimento logo nos primeiros sintomas é fundamental para evitar que a doença se agrave. Também é importante não tomar remédios por conta própria sem uma avaliação do serviço de saúde.