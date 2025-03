Hemosc inaugura nova recepção que garante mais conforto aos doadores

Foto: Hemosc/ SES

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), unidade do Governo do Estado, inaugurou nesta sexta-feira, 7, um espaço de recepção para doadores em Florianópolis. O ambiente foi totalmente modernizado, com mais tecnologia e melhoria no fluxo de atendimento aos cidadãos.

“Todo o investimento que se reverte em mais qualidade no atendimento à população merece ser destacado e valorizado. A nova recepção traz mais conforto para os doadores de sangue e também para a equipe que atua no espaço”, afirmou a diretora de Supervisão e Controle das Organizações Sociais da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Janine Silveira Dos Santos Siqueira.

As melhorias realizadas vão permitir a ampliação do espaço de coleta de sangue. O Hemosc é responsável por 98% do sangue coletado e transfundido em Santa Catarina, atendendo todos com a mesma qualidade.







De acordo com a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, a nova recepção foi projetada para oferecer mais conforto e otimizar o fluxo de atendimento. “O nosso objetivo é proporcionar uma experiência mais agradável e acolhedora para aqueles que dedicam seu tempo a salvar vidas, reconhecendo a importância de cada doação na manutenção dos estoques de sangue’’, destacou.

Em 2024 a unidade de Florianópolis recebeu 38.452 candidatos à doação, uma média de 3.204 por mês e o que nos dá cerca de 160 por dia. E neste ano já foram 7 mil.

O Hemosc é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), com gestão realizada pela Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece).



Para quem deseja doar sangue as doações são realizadas mediante agendamento prévio no site www.hemosc.org.br ou por telefone. No site, também é possível acessar informações sobre os requisitos para doação, telefones e horários de atendimento de cada unidade.