Assinado convênio para ampliação de leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Ijuí

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) assinou, na quinta-feira (6/3), um convênio com o Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) para ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com a inclusão de dez novos leitos, a UTI passará a contar com um total de 30 leitos. O investimento estadual para a obra de adequação da estrutura física será de R$ 4 milhões.

A ampliação da UTI do Hospital de Clínicas de Ijuí se faz necessária diante da crescente demanda por atendimentos de média e alta complexidade. A nova infraestrutura – que ocupará uma área de aproximadamente 900 metros quadrados nos Blocos 3 e 5 do HCI –, busca proporcionar melhores condições de trabalho para as equipes e um ambiente mais moderno e humanizado para os pacientes.

Com a ampliação, o HCI espera garantir maior segurança, eficiência e inovação tecnológica, promovendo a qualidade de vida dos usuários e atendendo às normas vigentes. A estrutura renovada também garantirá controle de qualidade do ar e segurança contra doenças infectocontagiosas.

O Hospital de Clínicas de Ijuí é referência para aproximadamente 3,6 milhões de habitantes em mais de 280 municípios da macrorregião Missioneira.

