Curso Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 3ª turma do curso Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. É destinado a trabalhadores dos estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde do Estado de Santa Catarina e demais interessados no tema.

O curso é gratuito e na modalidade EaD autoinstrucional, podendo ser acessado a qualquer hora e lugar. Possui 25 horas de aula.

É ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina em parceria com a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina (DIVS) e Gerência em Saúde Ambiental (GESAM).

Conteúdo Programático

Unidade 1: Introdução/Objetivos/Conceitos/Definições/Legislação

Unidade 2: PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde)

Unidade 3: Manejo de resíduos

Unidade 4: Segurança Operacional

Inscrições: 06/03 a 18/03/2025

Início da turma: 21/03/2025

Encerramento: 27/04/2025

Formulário de inscrição AQUI .