Conta de energia elétrica continua sem cobrança extra em março

Segundo a ANEEL, a medida reflete as condições favoráveis de geração de energia no país (Foto: Diones Roberto Becker)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu manter a bandeira tarifária verde em março, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica. Segundo a ANEEL, a medida reflete as condições favoráveis de geração de energia no país.

A bandeira tarifária permanece verde desde dezembro de 2024.

— Com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, o acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara, torna-se menos necessário — explica a ANEEL.

