Projeto cria bolsa-alimentação para diabéticos cadastrados no SUS

Câmara Há 2 horas Deputados divergem sobre papel do STF no regramento da execução das emendas ao Orçamento Deputados comemoraram a homologação, nesta quarta-feira (26), do plano de trabalho apresentado ao Supremo Tribunal Federal pelo Legislativo e pelo ...

Câmara Há 5 horas Projeto aprova adesão do Brasil a fundo de investimento do BID Esse fundo apoia o desenvolvimento do setor privado na América Latina e no Caribe, centrando-se nas micro e pequenas empresas