Líder do Novo defende reforma administrativa para conter gastos públicos

A líder do Novo, deputada Adriana Ventura (Novo-SP), reforçou a preocupação do partido com a sustentabilidade das despesas do poder público. Ela defendeu que o governo apresente uma proposta de reforma administrativa ao Congresso em 2025.

Na sua visão, é preciso cortar gastos e tornar mais eficiente a gestão de recursos humanos no setor público. "A questão dos super-salários é uma das prioridades, a gente está vendo escândalos de penduricalhos e muitos pagamentos milionários para pessoas que servem à população e que têm de receber o teto constitucional", disse.

Geração de emprego

Adriana Ventura também destacou como prioridade do partido as medidas de controle da inflação e de geração de emprego. "Vamos pensar naquela pessoa que está ali na ponta e não tem acesso a alimentos para sustentar a família em razão da inflação na cesta alimentar", disse.

A líder quer propor estratégias para gerar emprego para essas pessoas. "O brasileiro precisa de emprego para ter dignidade", completou.