Erros comuns comprometem o clareamento dental em casa

O clareamento dental caseiro é uma alternativa para quem deseja dentes mais brancos sem recorrer a procedimentos em consultório. No entanto, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO) o uso inadequado de produtos ou a escolha de métodos sem comprovação pode comprometer a saúde bucal e causar danos irreversíveis.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamenta os produtos para clareamento dental. Substâncias não aprovadas podem conter concentrações inadequadas de agentes químicos, resultando em erosão do esmalte, sensibilidade e irritações na gengiva. De acordo com Mauro Piragibe, da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), há grandes chances de o produto vazar da moldeira e entrar em contato com as mucosas da boca. Ele pode causar perda de papila (gengiva entre os dentes), retração de gengiva (deixando a raiz à mostra) — ambos reversíveis apenas com enxerto —, inflamações da bochecha e dos lábios e até o agravamento de casos de gastrite e úlceras gástricas. “Isso acontece porque a moldeira não é bem feita. Para esse tipo de tratamento, ela precisa ser feita dentro de um consultório, de maneira personalizada, com o formato exato dos dentes do paciente. Só assim os riscos do gel vazar são mínimos”, diz.

Receitas populares de clareamento dental caseiro, como o uso de bicarbonato de sódio, carvão ativado e suco de limão, não possuem respaldo científico. Segundo especialistas, essas substâncias podem desgastar a camada superficial dos dentes sem proporcionar um clareamento efetivo. Além disso, a abrasividade de alguns métodos pode enfraquecer o esmalte, facilitando o aparecimento de manchas e cáries.

Entre as opções disponíveis no mercado, as fitas de clareamento dental regulamentadas pela Anvisa oferecem uma alternativa segura. As fitas de clareamento dental oiwhite, por exemplo, contêm tecnologia baseada em PAP (Ácido Ftalimidoperoxicapróico) e hidroxiapatita, agentes conhecidos por sua ação clareadora sem peróxido de hidrogênio. O produto é desenvolvido para minimizar a sensibilidade e promover resultados progressivos quando utilizado conforme as instruções “as fitas de clareamento dental oiwhite proporcionam resultados similares aos de um tratamento em consultório”, afirma o dentista Marcos Júnior, CRO-SP 131449.

Para garantir um clareamento eficaz e sem riscos, é recomendado verificar se o produto é aprovado pela Anvisa, seguir as instruções de uso indicadas pelo fabricante, consultar um dentista antes de iniciar qualquer tratamento, evitar receitas caseiras sem comprovação científica e manter uma rotina de higiene bucal adequada para prolongar os resultados.

O clareamento dental caseiro pode proporcionar bons resultados quando realizado com produtos seguros e de maneira correta. A escolha de métodos regulamentados reduz os riscos e contribui para a saúde bucal.