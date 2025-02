Estado assina parceria e libera R$ 2,8 milhões para desenvolvimento florestal

Buscando fortalecer o setor de florestas plantadas no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) assinou a liberação de R$ 2,8 milhões do Fundo Estadual das Florestas Plantadas (Fundeflor) para ações em âmbito regional, nacional e internacional. A gestão dos recursos e a execução do plano de trabalho ficarão a cargo do Instituto Brasileiro da Erva-Mate (Ibramate). A assinatura do termo de cooperação com o Instituto foi realizada nesta terça-feira (25/2) pelo titular da Seapi, Clair Kuhn, e pelo presidente do Ibramate, Alberto Tomelero.

A parceria terá vigência por um período de três anos e o Ibramate foi selecionado a partir de edital de chamamento público realizado em 2022.

“São recursos importantes para o desenvolvimento do setor florestal gaúcho. Certamente será um grande avanço nas ações para potencializar ainda mais a economia do Estado. Além disso, os produtores terão a seu dispor novas tecnologias e pesquisas que favorecem e aprimoram o cultivo de florestal”, afirmou o secretário.

Os recursos do Fundo serão aplicados em diversas ações voltadas à política estadual de desenvolvimento florestal, que objetiva o uso adequado e racional dos recursos florestais. Entre elas, a publicação de um livro sobre a erva-mate; ações culturais de sensibilização em escolas, associações e centros culturais; e equipamentos de monitoramento climático para utilização do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) em regiões de produção florestal.

Além disso, devem ser executadas melhorias nas unidades do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal (Ceflor), de Santa Maria, referência na área florestal, e do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Agronômica (Ceagro), de Porto Alegre. Os centros são ligados ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), da Seapi. Também está previsto um projeto de patrimonialização da erva-mate, planta nativa do bioma floresta atlântica e com cultivo tradicional no Rio Grande do Sul.

O presidente do Ibramate comemorou a assinatura e disse que isso vai atender a uma demanda reprimida de muitos anos. “O Estado passou um tempo sem poder investir, mas o governador Eduardo Leite trabalhou muito e hoje o Rio Grande do Sul está numa situação financeira mais equilibrada e com condições de investimento. Ficamos muito satisfeitos por isso e agradecemos a confiança na nossa entidade para poder contribuir e colaborar com toda a equipe da Secretaria da Agricultura”, ressaltou Tomelero.

Segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2024, publicação da Seapi, atualmente a área plantada de florestas no Estado é de 926,9 mil hectares e o valor da produção agrícola florestal no Rio Grande do Sul alcançou R$ 3,78 bilhões em 2022. São cerca de 6,8 mil empregos diretos gerados na indústria da madeira e de serviços.