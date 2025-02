Os programas de migração de investimentos mais atraentes do mundo em 2025

LONDRES, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malta mantém o 1º lugar no Índice do Programa de Cidadania Global de 2025 pelo 10º ano consecutivo, enquanto a Grécia alcança o topo do Índice do Programa de Residência Global de 2025 pela primeira vez, destacando a dominância dos programas de residência e cidadania europeia por investimento na Henley & Partners dos programas de migração de investimentos mais importantes do mundo.

A empresa incorporou clientes de 94 nacionalidades diferentes em 2024 e recebeu consultas de mais de 180 países. Os cidadãos americanos representaram 23% de todas os pedidos processados pela Henley & Partners no ano passado, totalizando quase a mesma quantidade que os próximos quatro grupos de nacionalidade de clientes — indianos, turcos, filipinos e britânicos — combinados. Comparando o número de clientes americanos em 2024 com cinco anos atrás (2019), houve um aumento impressionante de mais de 1.000%. O ano passado também foi recorde para o Reino Unido, com um aumento de 57% no número de pedidos apresentados por cidadãos britânicos em 2024 em relação a 2023.

Os dois índices — apresentados na edição de 2025 do relatório anual Programas de Migração de Investimentos — oferecem uma análise sistemática e uma comparação abrangente das ofertas de residência e cidadania por investimento mais atraentes do mundo, estabelecendo o padrão ouro no setor. Comparaçõesdigitais interativas dos programas também estão disponíveis, permitindo que investidores globais e famílias abastadas escolham o que é mais importante para eles ao avaliar suas opções.

Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, diz: “A publicação é importante para governos e formuladores de políticas que buscam atrair e reter riqueza para alcançar maior autonomia fiscal e crescimento econômico. Nesta era de maior volatilidade global, os Estados-nação estão usando programas de residência e cidadania por investimento como uma ferramenta de financiamento inovadora para financiar iniciativas de desenvolvimento que mitiguem a sustentabilidade e os riscos relacionados ao clima e que beneficiem diretamente seus cidadãos. Para os investidores, a residência e a cidadania alternativas são um investimento único que permite a eles ser tão diversificadas globalmente quanto suas carteiras de patrimônio.”

Programas de cidadania: Malta continua sendo o padrão ouro

O Índice do Programa de Cidadania Global classifica 14 programas, com a nação europeia estrategicamente localizada de Malta alcançando uma pontuação de 76 em 100 e obtendo a posição de destaque pelo 10º ano consecutivo. Mantendo a 2ª posição com uma pontuação de 75 está a oferta premium de cidadania por investimento da Áustria, que exige que os candidatos façam uma contribuição substancial para a economia do país. As próximas duas posições são ocupadas por nações insulares do Caribe: Granada em 3º lugar com uma pontuação de 69, e Antígua e Barbuda em 4º lugar com 67.

Outros três Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) compartilham a 5ª posição, cada um com uma pontuação de 66: o recém-chegado ao índice, Nauru, com São Cristóvão e Névis e Santa Lúcia. O programa de cidadania de Nauru oferece vantagens significativas na mobilidade global, concedendo um passaporte alternativo e seguro para viajar, com acesso sem visto a alguns dos principais centros de riqueza do mundo. Os candidatos aprovados também contribuirão para soluções para a crise climática no Pacífico Sul, onde os SIDS enfrentam o aumento do nível do mar e a perda de biodiversidade, com os fundos canalizados para projetos de desenvolvimento, incluindo iniciativas de resiliência climática, melhorias de infraestrutura, projetos de energia renovável e diversificação econômica sustentável.

Programas de residência: a Grécia leva a coroa

No Índice Global do Programa de Residência de 2025, que classifica 26 programas, o popular programa Golden Visa da Grécia garante o primeiro lugar com uma pontuação de 73 em 100, derrubando Portugal, que ocupou ou compartilhou o primeiro lugar nos últimos nove anos. Portugal agora ocupa a 3ª posição, empatado com a Itália e o Reino Unido, todos com pontuação de 70, enquanto a Suíça, que possui uma opção desenvolvida pela Henley & Partners, que combina residência privada com provisões fiscais suíças, ocupa a 2ª posição com uma pontuação de 72.

A Austrália, que recentemente lançou seu Programa Nacional de Visto de Inovação (NIV) para atrair habilidades tecnológicas de alto nível, o Canadá, que introduziu mudanças em seu Programa de Visto de Start-Up para aumentar sua atratividade e flexibilidade para empreendedores, e a Espanha (que deve fechar no início de 2025) estão todas empatadas em 4º lugar, cada uma com pontuação de 69, e os Emirados Árabes Unidos (EAU), que estrategicamente expandiu seu programa Golden Visa no ano passado para atrair talentos de ponta e impulsionar o crescimento e a inovação, completam o Top 5 com uma pontuação de 68.

Um dos dois novos participantes do índice em 2025 é a Hungria, que ocupa a 6ª posição com uma pontuação de 67. Pequenos, mas poderosos centros de riqueza — Luxemburgo e Singapura — ocupam a 7ª e 8ª posições, com pontuações de 66 e 65, respectivamente, enquanto outros dois compartilham a 9ª posição: Jersey e Panamá, ambos com uma pontuação de 64. A Costa Rica, o segundo novato no índice, completa o Top 10 com uma pontuação de 63 em 100 e oferece aos investidores e suas famílias um ambiente favorável aos negócios, um regime tributário favorável e um ambiente seguro na América Central.

